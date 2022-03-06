Manchester City-Manchester United maçı öncesi Ronaldo depremi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Bilinen bir sakatlığı olmamasına rağmen Manchester City derbisinin kadrosuna alınmayan Cristiano Ronaldo hakkında dedikodular ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Manchester United’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun, Manchester City derbisinin 21 kişilik kadrosuna alınmaması, İngiliz medyasını çalkaladı.

Manchester City maçı öncesi bir otelde kampa giren Manchester United oyuncuları arasında Ronaldo’nun yanı sıra Raphael Varane, Edinson Cavani ve Luke Shaw da yer almadı. Dört futbolcunun hiçbirinde ciddi bir sakatlık bulunmazken, Cavani’nin kasık bölgesinde hafif ağrı olduğu öğrenildi. Ancak Teknik Direktör Ralf Rangnick, Manchester City maçında Uruguaylı forveti kullanmayı planlıyordu.

Kadroda yer almayan Ronaldo ve diğer oyuncuların kadro dışı mı bırakıldığı yoksa özel bir izne mi sahip oldukları merak konusu olurken, Rangnick ve Ronaldo’nın arasındaki ilişkinin iyi olmaması dedikoduları da beraberinde getirdi.

Son haftalarda United soyunma odasında anlaşmazlıklar yaşandığı kamuoyunda yer alırken, Ronaldo’nun Rangnick’in kararıyla kadroya alınmadığı iddia edildi.

KRİTİK MAÇTA TAKIMDAN AYRI

Puan tablosunda dördüncü sırada olmasına rağmen, lider Manchester City’nin 19 puan gerisinde yer alan Kırmızı Şeytanlar, bu sezon bütün ümidini Şampiyonlar Ligi’ne bağladı. Son 16’da Atletico Madrid ile ilk maçta deplasmanda karşılaşan ve 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılan Manchester United, tur biletini evinde oynayacağı rövanş maçında almak istiyor.

SON 10 MAÇTA 2 GOL

Ligi ilk dört sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını ele geçirmek isteyen United, kritik maça Ronaldo’dan yoksun çıkacak. Bu sezon Premier Lig’de oynadığı 23 maçta 9 gol atıp 3 asist yapabilen Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. 37 yaşındaki Portekizli futbolcu, Premier Lig’de oynadığı son 10 maçta sadece 2 gol atabildi.

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