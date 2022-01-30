SPOR
Abone Ol

Max Kruse, Wolfsburg’a transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Wolfsburg'a transfer oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır Union Berlin forması giyen Kruse, üst sıralardaki takımından ayrılarak kümede kalma mücadelesi veren Wolfsburg'a imza attı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 21:17 - 30 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Max Kruse, Wolfsburg’a transfer oldu

Almanya Bundesliga takımlarından Wolsfsburg, 1,5 yıldır Union Berlin forması giyen ve performansıyla adından söz ettiren Max Kruse’yi kadrosuna kattı.

2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertli takımla davalık olan Max Kruse, Union Berlin ile yükselen bir grafiğe sahipti. Bundesliga’da 4. sırada yer alan Union Berlin, 16 maçta forma giyen Max Kruse’den 5 gol-5 asistlik katkı aldı. Ligde 10 maçtır kazanamayan ve 21 puanla 15. sırada bulunan Wolfsburg, kümede kalma mücadelesi veriyor.

Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan Kruse, ardından 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kruse, 2015’te Wolfsburg’un 12 milyon euroya transfer ettiği Kruse, 2016’da 7,5 milyon euroya Werder Bremen ile anlaşmış ve 2019’da bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye imza atmıştı.

“HER ŞEYİ YAPACAĞIM”

33 yaşındaki futbolcu, Wolfsburg’un resmi sitesine yaptığı açıklamada, “Kulübe dönme kararı aldım çünkü, hikayemiz bitmedi. Neyle karşılaşacağımı biliyorum ve bu meydan okumayı kabul ediyorum. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum ve yardım edebilmek için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray temalı transfer mesajı İlginizi Çekebilir Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray temalı transfer mesajı Süper Lig'in yeni yıldızı Trezeguet, Mısır'ı yarı finale taşıdı İlginizi Çekebilir Süper Lig'in yeni yıldızı Trezeguet, Mısır'ı yarı finale taşıdı
Afrika Almanya Başakşehir Fas Fenerbahçe Futbol Galatasaray Mısır Mostafa Mohamed Sağlık Süper Lig transfer tweet Werder Bremen Wolfsburg