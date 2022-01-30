Max Kruse, Wolfsburg’a transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Wolfsburg'a transfer oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır Union Berlin forması giyen Kruse, üst sıralardaki takımından ayrılarak kümede kalma mücadelesi veren Wolfsburg'a imza attı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga takımlarından Wolsfsburg, 1,5 yıldır Union Berlin forması giyen ve performansıyla adından söz ettiren Max Kruse’yi kadrosuna kattı.

2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertli takımla davalık olan Max Kruse, Union Berlin ile yükselen bir grafiğe sahipti. Bundesliga’da 4. sırada yer alan Union Berlin, 16 maçta forma giyen Max Kruse’den 5 gol-5 asistlik katkı aldı. Ligde 10 maçtır kazanamayan ve 21 puanla 15. sırada bulunan Wolfsburg, kümede kalma mücadelesi veriyor.

Welcome back, Max! Max #Kruse kehrt zu unseren Wölfen zurück und wird vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschreiben. https://t.co/ll9JJbmQsB#VfLWolfsburg pic.twitter.com/a3rQ3hJUaX — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 30, 2022

Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan Kruse, ardından 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kruse, 2015’te Wolfsburg’un 12 milyon euroya transfer ettiği Kruse, 2016’da 7,5 milyon euroya Werder Bremen ile anlaşmış ve 2019’da bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye imza atmıştı.

“HER ŞEYİ YAPACAĞIM”

33 yaşındaki futbolcu, Wolfsburg’un resmi sitesine yaptığı açıklamada, “Kulübe dönme kararı aldım çünkü, hikayemiz bitmedi. Neyle karşılaşacağımı biliyorum ve bu meydan okumayı kabul ediyorum. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum ve yardım edebilmek için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

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