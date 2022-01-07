Milan Roma’yı geçti, zirve takibini sürdürdü! 2 penaltı, 2 kırmızı kart
Milan, sahasında konuk ettiği Roma'yı mağlup ederek lider Inter'i takibine devam etti. İki penaltının çalındığı, iki de kırmızı kartın çıktığı maçta Milan, İbrahimovic ile bir de penaltı kaçırdı.
İtalya Serie A’nın 20. haftasında Milan, sahasında Roma’yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Milan, maç fazlasıyla Inter’in 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.
Karşılaşmada Milan lehine iki kez penaltı çalınırken, iki futbolcusu kırmızı kart gören Roma maçı 9 kişi tamamladı. Penaltı vuruşlarından birinde Olivier Giroud topu ağlara göndermeyi başarırken, uzatma dakikalarındaki ikinci penaltıyı kullanan Zlatan Ibrahimovic’in vuruşunu Roma kalecisi Rui Patricio kurtardı.
Milan’ın gollerini Giroud (Penaltıdan), Junior Messias ve Rafael Leao kaydetti. Roma’nın tek sayısı Tammy Abraham’dan geldi. Roma’da Rick Karsdorp ve Gianluca Mancini kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
İLK YARIDA ÜÇ GOL
Maça iyi başlayan Milan, 8. dakikada Giroud’nun penaltı vuruşu ile öne geçti. 17. dakikada Messias farkı ikiye çıkardı. İlk yarının sonlarında toparlanan Roma, Abraham’ın 40. dakikada attığı golle soyunma odasına umutla girdi.
Ancak ikinci yarıda Roma, aradığı golü bir türlü bulamadı. 74. dakikada Karsdorp’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Roma karşısında Milan, 82. dakikada Leao’nun golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.
UZATMADA BİR KIRMIZI KART VE PENALTI DAHA
Karşılaşmada 90+4. dakikada oynanırken Mancini, yaptırdığı penaltı sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıda topun başına geçen Ibrahimovic’in vuruşunu, Patricio kurtardı. Karşılaşma 3-1 Milan’ın üstünlüğü ile sona erdi.
Milan böylece 20 maç sonunda 45 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Bugün oynaması gereken maç iptal edilen Inter, 19 maç sonunda 46 puanla zirvede yer aldı. 32 puanda kalan Roma ise 7. sırada yer aldı.
Serie A’da bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:
Sampdoria 1-2 Cagliari
Lazio 3-3 Empoli
Spezia 1-2 Hellas Verona
Sassuolo 1-1 Genoa
Juventus 1-1 Napoli