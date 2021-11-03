Milan, Şampiyonlar Ligi’nde 7 yıl sonra ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Porto'yu ağırlayan Milan, sahasındaki 1-1'lik beraberlikle grupta ilk puanını elde etti. İtalyan ekibi, 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde puan almayı başardı.

Sozcu.com.tr

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7 yıl sonra Şampiyonlar Lig’inde mücadele etme hakkı kazanan Milan, B Grubu dördüncü maçında Porto’yu ağırladı. İlk üç maçından puan çıkartamayan Milan, 7 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi’nde yıllar sonra ilk puanını elde etti ve Porto ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Luis Diaz’ın golüyle 1-0 öne geçen Milan, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Mücadelenin 61. dakikasında Chamcei Mbemba’nın kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e gelirken, Milan’ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic76. dakikada oyuna dahil oldu. İsveçli yıldızın oyuna girmesiyle tehlikeli ataklar yakalayan Milan, 82’de Zlatan ile golü buldu ancak ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini almayı başaramayan Milan, 7 yıl sonra katıldığı turnuvada ilk puanını hanesine yazdırmış oldu. Porto ise, 5 puana ulaştı.