Milan, Verona deplasmanında hata yapmadı: 1-3

İtalya Serie A 36. hafta karşılaşmasında Hellas Verona'ya konuk olan Milan hata yapmadı ve 3-1'lik galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk avantajını korudu.

Sozcu.com.tr

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Serie A’da bitime 2 hafta kala Verona ile karşılan Milan, ilk yarının son dakikasında ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 galip geldi.

Maçın 17. dakikasında Tonali’nin attığı gol VAR kararıyla iptal edilirken, 38’de Davide Faraoni’nin golüyle Verona 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Ancak 45+3’te bir kez daha sahneye çıkan Tonali ilk yarının skorunu 1-1 olarak belirledi. İkinci yarının hemen başında 49’da Milan yine Tonali’nin golüyle 2-1 öne geçerken, 86’da Alessandro Florenzi maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla puanını 80 yapan Milan, ikinci sıradaki Inter ile arasındaki puan farkını 2’de tutmayı başardı. Verona ise 52 puanla 9. sırada kaldı. Milan bir sonraki maçını sahasında Atalanta ile oynayacak. Verona yine kendi evinde Torino’yu konuk edecek.

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