Newcastle United rekor bedelle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a satıldı

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Newcastle United’ı satın almak için uzun zamandır mücadele veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun başı çektiği, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerinin de yer aldığı konsorsiyuma satılan Newcastle United için ödenen rakam dudak uçuklattı.

Newcastle United’ı satın almak için 353 milyon 250 bin Euro ödeyecek olan konsorsiyumda Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) anlaşmada yüzde 80 hisseye sahip olacak, daha önce Manchester City'nin satışında da önemli rol oynayan Amanda Staveley'in PCP şirketi yüzde 10 ve Reuben kardeşler de yüzde 10 pay sahibi olacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar Euro ayıracağı iddia edildi. Newcastle United taraftarı ise, St. James Park Stadyumu önünde toplanarak, kulübün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a satışını kutladı.

Newcastle United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satılmasına, başta Premier Lig yayın ortağı beIN Sports olmak üzere birçok kesim karşı çıkmıştı. Uluslararası Af Örgütü de satışın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Hatta beIN Sports, Premier Lig yönetimine bir mektup yazarak, satış yapılmadan önce iyice düşünülmesi gerektiğinin altı çizilmişti. Premier Lig’in en büyük yayın ortaklarından biri olan beIN Sports’un CEO’su Yousef Al-Obaidly’nin imzası ile gönderilen mektupta şu ifadelere yer verilmişti:

“Premier Lig oluşumunun uzun süreli ortaklarından olarak bu kararı alırken çok dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyoruz. Suudi Arabistan, dünyadaki en büyük korsan yayın portallarından biri olan beoutQ’nun sahibi… Bunun gibi daha birçok illegal kazanç yollarına giden bir oluşumun, Premier Lig ile anılması, markaya büyük zarar verecektir. Bilindiği üzere korsan yayınların durdurulması için şimdiye kadar Premier Lig tarafından Suudi Arabistan’da açılan davalar da sonuçsuz kaldı.

Premier Lig’in uluslararası yayın hakları için 3 yılda 500 milyon pound’un üzerinde yatırım yaptık. Böyle önemli bir karar alınırken, bizim de fikirlerimize önem verileceğini düşünüyoruz. Newcastle United gibi İngiltere’nin en köklü kulüplerinden birinin, kendi vatandaşlarına yaptığı adil olmayan davranışlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu hukuk dışı yollar ile tanınan bir ülke olan Suudi Arabistan’ın yönetimine verilmesi, Premier Lig markasına büyük zarar verebilir.

Corona virüsü nedeniyle kulüplerin büyük zarara uğradığının farkındayız. Bu zararı en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu zarardan kurtulmak için Premier Lig’in değerli bir kulübünün kontrolünü, dünyada korsan yayıncılığın en büyük platformu haline gelen, yılda milyonlarca kişiye IPTV üyelikleri sağlayan bir oluşumun merkezinde olan Suudi Arabistan yönetimine verirken, bir kez daha düşünmenizi istiyoruz.”

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de, Newcastle United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başında bulunduğu bir konsorsiyuma satılmasına karşı çıkmıştı.

Hatice Cengiz de Premier Lig'e mektup yazarak satışın durdurulmasını istemişti. Premier Lig yönetimine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından da paylaşan Hatice Cengiz, Salman'ın kendi imajını temize çıkarmak için Premier Lig'i kullanacağını belirtmişti.

Hatice Cengiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“İngiliz yetkililer ve Premier Lig yönetimi, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'a satılışını durdurmalı. İngiliz yetkililer ve Premier Lig, yaptıklarının henüz hesabını vermemiş Salman gibi birinin Newcastle United'ı satın almasına izin vermemeli. Her şey bir yana bu durum, Premier Lig'in ismini olumsuz etkileyecektir.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından imajı sarsılan Salman, uluslararası sporu bunu düzeltmek için kullanmak istiyor. Birçok uluslararası hukuk kanalı, buna CIA ve Birleşmiş Milletler de dahil, Salman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiğini belirtiyor.

Premier Lig yönetiminden ve İngiliz yetkililerden Newcastle United'ın Salman'a satışını engellemek için ellerinden geleni yapmalarını ve Salman'ı İngiliz futbolundan uzak tutmalarını rica ediyorum.”

My statement urging @premierleague to intervene to stop the takeover of @NUFC and keep MBS away from sports in the UK. Doing otherwise, will greatly stain the reputation of The Premiere League and the UK. #nufctakover #NUFC #JusticeForJamal pic.twitter.com/ZXfxY04Dsj

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) April 24, 2020