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Norwich-Manchester United maçında üç puan Ronaldo’dan

Deplasmanda Norwich ile karşılaşan Manchester United, üç puanı Ronaldo'nun penaltı golüyle kazandı.

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Norwich-Manchester United maçında üç puan Ronaldo’dan

Premier Lig’in 16. haftasında Norwich, sahasında Manchester United’ı konuk etti. Başa baş geçen mücadelede Manchester United, üç puanı Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan kaydettiği golle kazandı.

İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta gol, 75. dakikada Ronaldo’nun penaltı vuruşundan geldi. Manchester United, ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında zorlanırken, David de Gea kurtarışlarıyla ön plana çıktı.

Penaltıdan bulduğu tek gollük avantajı korumayı başaran Manchester United, Premier Lig’de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle Manchester United puanını 17 yaparken, Norwich 10 puanda kaldı.

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