Pep Guardiola’dan Barcelona ve Jose Mourinho itirafı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool ile oynayacakları kritik mücadele öncesinde Barcelona'daki dönemi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İspanyol teknik adam, Barça'da görev yaptığı yıllarda Real Madrid'in hocası olan Jose Mourinho hakkında da itirafta bulundu.

Sozcu.com.tr

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Manchester City ile Liverpool arasındaki düello öncesinde Pep Guardiola, Barcelona’nın kalbindeki takım olduğunu söyledi.

Premier Lig’deki şampiyonluk yarışında yarıştığı Liverpool maçından önce basın toplantısı düzenleyen Guardiola, Barcelona’yı çalıştırdığı dönemde Jose Mourinho ile arasındaki rekabete de değindi:

“Kabul etmeliyim, Barcelona hayatımın bi parçası. Futbolculuğum ve gençliğimden beri bu böyle. Barcelona kalbimin kulübü. Üzgünüm ama durum böyle. Barcelona benim için özel. Burası benim evim. Bana oyuncu ve antrenör olma fırsatı verdiler, orada büyüdüm.”

“BİR SANİYESİNİ DEĞİŞTİRMEM”

“Sporda aldığım tüm eğitim, bana ve aileme Barcelona’dan miras. Benim için yaptıklarından dolayı Barcelona’nın hakkını ne yapsam ödeyemem. Oradaki inanılmaz 4 yıllık antrenörlüğümü unutmayacağım. İnanılmaz bir deneyimdi. Orada yaşadıklarımın bir saniyesini bile değiştirmem.”

“MOURINHO BENİ BAŞKA SEVİYEYE ZORLADI”

“Barcelona için dileğim her zaman en iyisi. Real Madrid’de Jose Mourinho ile rekabetimiz çok iyiydi. Kendim hakkında çok şey öğrendim. Menajer olarak büyüdüm. Beni menajer olarak başka bir seviyeye itti. Takımı başka bir seviyeye çıkartmam için beni zorladı.”