Pique’den yüksek maaş iddiasına banka dekontuyla yanıt

Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique, kulübün ekonomik sıkıntılar yaşarken maaşında indirime gitmediği iddiasına banka hesabının ekran görüntüsünü paylaşarak yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Sezon başında mali sıkıntılar nedeniyle Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona, ara transfer döneminde de takıma takviye yapmakta zorlanıyor. Transfere bütçe ayıramayan Katalan devi, yüksek maaşlı futbolcularını elden çıkartamadığı takdirde daha zor günler yaşayacak.

Barcelona’nın mali sıkıntılar yaşadığı bu dönemde, bazı futbolcuların maaşlarında indirime gitmediği ve kulübün sıkıntısında başrol oynadıkları iddiası tartışma yarattı. Gazeteci, Lluis Canut, Barcelona futbolcuları Gerard Pique, Sergio Busquets ve Samuel Umtiti’nin en çok kazanan isimler olduğu ve maaşlarında indirimi kabul etmediklerini iddia etti.

PIQUE’DEN DEKONTLU YANIT

Gazeteci Canut, Pique’nin yıllık 28 milyon euro kazandığını ve Barcelona’nın en yüksek haftalık maaş verdiği futbolcusu olduğunu söyledi. Barcelona altyapısında yetişen ve yıllardır formasını giydiği kulüpte kaptanlık yapan Pique, gazetecinin bu iddiasına banka hesabındaki paranın ekran görüntüsünü paylaşarak yanıt verdi. “Bunun gibi karakterler, arkadaşlarını savunmak için bir kamu kanalından arta kalanlar” diyen Pique maaşında indirime gitmediğini iddia eden muhabirleri hedef aldı.

“İşte 30 Aralık’ta aldığım maaşın yüzde 50’si olan bordrom. Biraz saygılı olun” ifadelerini kullanan tecrübeli savunma oyuncusu, yıllık maaşının yaklaşık 2,5 milyon euro olduğunu gösteren bir dekont paylaştı. Bu rakam, Pique’nin kazancının, Canut’un iddia ettiği rakamdan yüzde 20 daha az olduğunu ortaya koydu.

Personatges com aquest cobrant d'una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta't una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

“KÖTÜ NİYETLİ BİR HAREKET”

Öte yandan Katalan kulübü de gazetecinin söylediği rakamların yalan olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Barcelona, raporu ‘hatalı’ olarak nitelendirerek, “Bu bilgilerin doğru diye servis edilmesini uygunsuz, profesyonellikten uzak ve kötü niyetli bir hareket olarak görüyoruz” denildi.

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