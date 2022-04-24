PSG şampiyon hoca Mauricio Pochettino’yu kovacak! Yüklü tazminat ve adaylar…

Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint Germain, buna rağmen teknik direktör Mauricio Pochettino'yu görevden almaya hazırlanıyor. Arjantinli teknik adam için ödenecek dev tazminat bedeli için pazarlıklar başladı...

Sozcu.com.tr

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Fransa medyasında çıkan haberlere göre, PSG’ye tarihinin 10. Ligue 1 şampiyonluğunu kazandıran Teknik Direktör Mauricio Pochettino’nun takımdan gönderilmesi için geri sayım başladı…

Lens ile 1-1 berabere kaldıktan sonra şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi’ne Son 16 turunda veda etmenin acısını yaşamaya devam ediyor. Kulübün Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için yüz milyonlarca euro harcamasına rağmen beklediği başarı bu sene de gelmedi.

MANU HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

PSG vakit kaybetmeden Arjantinli hoca ile yollarını ayırmanın yollarını ararken, Pochettino da takımdan ayrılmak istiyor. Bir dönem Tottenham’ı çalıştıran Pochettino’nun hayali Manchester United ile anlaşmaktı. Ancak İngiliz ekibi, Ajax’ın hocası Erik ten Hag’ın göreve geleceğini açıklayınca planlar suya düştü.

YÜKLÜ TAZMİNAT VE CONTE İDDİASI

Pochettino ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan PSG, deneyimli çalıştırıcıyı görevden almak için yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Fransız ekibi, Pochettino ve ekibiyle yolları ayırmak için 12,6 milyon sterlin ödeyecek. Fransız medyası, Tottenham’ı çalıştıran Antonio Conte’nin iki yıllık bir anlaşmayla Paris’in yolunu tutabileceğini iddia ediyor.

Tottenham’ı Premier Lig’de ilk 4 yarışına sokan İtalyan teknik adamın, PSG’nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

ZIDANE’IN GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

PSG’nin hoca adayları arasındaki bir diğer isim de Zinedine Zidane. Ancak Fransız çalıştırıcının, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın ardından milli takımın başına geçmeyi hedeflediği ve bu yüzden beklemede kaldığı ifade edildi.