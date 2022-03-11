PSG’de tarihin en pahalı fiyaskosu Neymar gözden düştü

Paris Saint Germain'in Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından, Neymar'ın fişinin çekildiği iddia edildi. Tarihin en pahalı bonservis ücretinin ödendiği Neymar, PSG'nin Avrupa projesinin en önemli ayağını oluşturuyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi...

Sozcu.com.tr

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2017 yılında Barcelona’dan Paris Saint Germain’e rekor bir bedelle 222 milyon Euro’ya transfer edilen Neymar, Katalan devine transfer olurken ödenen 88 milyon Euro’luk rekor ücreti iki katından fazla bir rakama çıkarmıştı. Katarlı iş insanı Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak ve kendilerini Avrupa’nın elit kulüpleri arasına sokmak için herkesi şoke eden transferlere imza atarken, tarihin en yüksek bonservis bedeli ödenen Neymar bu projenin en önemli unsuruydu.

Ancak bu proje, şimdiye kadar beklentileri karşılamadı. Real Madrid’i evinde 1-0 yenen PSG, deplasmandaki rövanş maçında da 1-0 öne geçmesine rağmen son yarım saatte 3 gol yiyerek Şampiyonlar Ligi çeyrek final biletini rakibine kaptırdı ve bu sezon PSG’nin stadında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde oynama şansını kaybetti.

“NEYMAR’DAN KURTULMAK İSTİYORLAR”

Teknik Direktör Maurico Pochettino’nun görevine son verilme ihtimaline kesin gözüyle bakılsa da, takım içinde de büyük değişiklikler yapılacağı öğrenildi. Fransız basını, “PSG, Neymar’dan kurtulmak istiyor” haberiyle, PSG’nin Brezilyalı yıldızı gözden çıkardığını yazdı.

HAFTALIK 554 BİN POUND

Mbappe ile birlikte kulübe Avrupa başarısı getirmesi beklenen Neymar’ın hayal kırıklığı yaratan performansı, yüklü miktarda ücret içeren sözleşmesiyle birleşince PSG çıkmaz bir sokağa giriyor. Özellikle Covid pandemisi sonrası ekonomik zorluklarla boğuşan kulüpler, PSG’nin Neymar’a verdiği ücreti vermeye yanaşmayabilir. Brezilyalı futbolcu, iki sene önce Barcelona’ya gitmek için kulüpten ayrılmak istediğini söylese de, PSG onu bırakmama kararı almıştı. Geçen yıl Neymar ile yeni sözleşme imzalayan PSG, 2025’te sona erecek anlaşma için Neymar’a haftada 554 bin Pound ödüyor.

SÜREKLİ SAKATLIK VE KAÇAN MAÇLAR

Neymar, PSG kariyerinin ilk yıllarında çok sayıda orta vadeli sakatlık geçirdi ve bu süre zarfında Avrupa’daki çok önemli maçları kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu, buna rağmen 135 maçta 91 gol kaydetti ve Barcelona’daki istatistiklerinin üzerine çıkmayı başardı. Ancak PSG’nin hayalini kurduğu Avrupa’da şampiyonluk için yeterli olmadı.

MESSI DE FAYDA ETMEDİ

Neymar’ın ardından Mbappe’yi de kadrosuna katan PSG, bu sezon başında yedi kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi’yi de transfer etti ancak Arjantinli futbolcu için de işler yolunda gitmedi.

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