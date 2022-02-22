Rusya-Ukrayna gerilimi futbolu da etkiledi! Şampiyonlar Ligi finali…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya operasyon emri vermesi, UEFA'yı da harekete geçirdi. Şampiyonlar Ligi finali tehlikeye girdi.

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Aylardır Ukrayna’yı tüm gücüyle çepeçevre saran Rusya, Doğu Ukrayna’ya askerini sokmaya başladı. Tüm dünyada endişe yaratan gelişme futbola da yansıdı.

UEFA, 28 Mayıs 2022’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin, taşınmasını gündeme getirdi. Daily Star gazetesinde yer alan habere göre UEFA, finalin St. Petersburg’da oynanması fikri gözden geçirme kararı aldı.

UEFA’nın final maçını oynatmak için alternatif aradığı, iki İngiliz takımın kalması halinde finalin Wembley Stadyumu’na taşınabileceği belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in, iki farklı ülke takımının finale kalması durumda da başka bir şehre taşınmasına sıcak baktığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.