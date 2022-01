‘Tabutta röveşata!’ Eski futbolcunun cenaze töreninde ilginç anlar…

Şilili eski futbolcu Jaime Escandar’ın cenaze töreni alışılagelmişin dışında olaylara sahne olunca görüntüler tüm dünyada viral oldu.

Eski Şilili futbolcu 2021’in son günlerinde hayatını kaybederken, Aparicion de Paine’den arkadaşları Escandar’a son golünü attırmak istedi. Futbol sahası içinde düzenlenen törende, topu Escandar’ın tabutuna çarptırarak ağlarla buluşturdu. Golden sonra büyük sevinç yaşayan Escandar’ın arkadaşları, tabuta sarılarak golü kutladı. Taraftarların tezahüratları ve havai fişekler eşliğinde kutlanan golün görüntüleri, kısa sürede gündeme oturdu.

Escandar’ın çok ünlü bir futbolcu olmamasına rağmen, 3 Ocak’ta çekilen video, Latin Amerika basınında hızla viral oldu. Videoyu çeken Felipe Orellana, “Bizi bir araya getirdi. Bize bıraktığı şey bu birlik. Sıradan bir adam olduğu için videonun tüm dünyada paylaşılacağını düşünememiştik” ifadelerini kullandı. Escandar’ın kulübü ise Facebook’ta yaptığı paylaşıma “Çok farklı bir gol, merhamet ve gözyaşlarıyla kutlandı. Mirasın asla unutulmayacak” yazdı.

Even death could not stop Jaime Escandar from scoring one more goal… https://t.co/JiYjHTol8y

