Ukraynalı Mykola Morozyuk: Türk ulusuna yalvarıyorum

Çaykur Rizespor'da 2019-2021 sezonları arasında forma giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk, Instagram'dan paylaşımda bulunarak, "Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üstünde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna’yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum" dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un eski futbolcusu Mykola Morozyuk, Rusya’nın ülkesi Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kariyerine Ukrayna Ligi takımlarından Chornomorets’te devam eden 34 yaşındaki futbolcu, Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu.

Ukraynalı Morozyuk’un bu yardım çağrısı Türk takipçilerini duygulandırırken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İSTİKLAL MARŞI SIRASINDAKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

2019-2020 sezonunda Ünal Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor’un Alanyaspor oynadığı maç öncesinde seronomiye askeri kamuflajla giyip İstiklal Marşı’nı bayrağımıza bayarak okudukları fotoğrafları paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım! Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum.

“ŞEYTAN OLARAK ADLANDIRILAN ADAM İSTEDİĞİ İÇİN…”

Bugün vatanım Ukrayna'da savaş var! İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna'mın topraklarında öldürülüyorlar, roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor ve bütün bunlar ŞEYTAN olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor.

Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üstünde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna'yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul'dan Erzurum'a, Ankara'dan Hatay'a, Antalya'dan Adana'ya, Sivas'tan memleketim Rize'ye… Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek.”

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