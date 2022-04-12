Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi’nde tarihe geçti
CSKA Moskova'daki kariyerine fırtına gibi başlayıp Şubat ve Mart aylarında ligin en iyi futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı, çıktığı ilk 6 maçta da gol atarak Rusya Ligi'nde tarihe geçti.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille’den devre arasındaki transfer döneminde Rusya’nın CSKA Moskova takımına kiralanan Yusuf Yazıcı, Rusya’da çıktığı ilk 6 maçında da gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
Rusya Ligi’nde tarihe geçen 25 yaşındaki milli futbolcu, hafa sonunda CSKA’nın Khimki’ye 4-2 yenildiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atmayı başardı.
Rus ekibiyle çıktığı 6 maçta da 8 gol atan Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi’nde Şubat ve Mart aylarının en iyi futbolcusu seçilmişti.