Zlatan Ibrahimovic Hakan Çalhanoğlu’nu hedef gösterdi! Tabuta koydular…

İtalya'da 11 yıl sonra Serie A şampiyonluğu yaşayan Milan'ın kutlamalarında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na tepki vardı. Geçen sezon Milan forması giyen ve sezon başı Inter'e transfer olan Çalhanoğlu'nu, eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic hedef gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A’da şampiyon olan Milan, yıllar sonra gelen zaferi taraftarıyla kutladı. Kutlama törenine Zlatan Ibrahimovic ve Milan taraftarlarının Hakan Çalhanoğlu tepkisi damga vurdu.

3 sezon Milan’da forma giydikten sonra sezon başında ezeli rakipleri Inter’e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sezonu ikinci sırada tamamladı. Milan ile şampiyonluğa ulaşan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, şampiyonluk kutlamasında eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’na gönderme yapmayı unutmadı.

Üstü açık otobüste mikrofonu eline alan Ibrahimovic, önce “Hakan'a bir mesajınız var mı?” dedi. Taraftarların tepkisinin ardından hızını alamayan İsveçli “Duyamıyorum! Hakan’a mesaj gönderin!” sözlerini sarf etti.

Zlatan chiede ai tifosi un messaggio per Hakan pic.twitter.com/qfFAv6FR5v — Simone Cristao (@SimoneCristao) May 23, 2022

Öte yandan bazı Milan taraftarlarının kartondan tabut yaptığı ve üzerine Hakan Çalhanoğlu’nun fotoğrafını koyduğu görüldü.