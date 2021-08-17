2022 model PSG göz kamaştıracak!

Lionel Messi’yi renklerine bağlayan Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo ile Paul Pogba’yı da bonservisi elinde transfer edecek.

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Barcelona ile sözleşmesi biten Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint Germain, gelecek sezon dünya çapında iki yıldızı daha bünyesine katacak. Fransa Ligi şampiyonu, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayarak Lionel Messi ile buluşturacak. Başkent temsilcisi, sezona harika bir giriş yaptığı Manchester United'la kontratı gelecek yıl bitecek orta saha Paul Pogba'ya da sezonluk 31 milyon Euro önerdi.

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GALAKSİ KADROSU KURDU

Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin yanı sıra Milan ile sözleşmesi sona eren kaleci Gianluigi Donnarumma ve Real Madrid'den ayrılan tecrübeli stoper Sergio Ramos'u kadrosuna kattı. PSG bu transfer döneminde Hollanda Milli Takımı kaptanı orta saha Georginio Wijnaldum'u da bonservissiz alırken Inter'den sol bek Achraf Hakimi için 60 milyon Euro ödedi. Fransızlar, şimdiden adeta dünya değil, galaksi kadrosu kurmuş oldu.