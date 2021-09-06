39 yıldır komada olan Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams hayata veda etti

Yanlış anestezi sonucu 1982 yılında komaya giren Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams, 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams, 1982 yılında menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonrası 39 yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

PSG’nin eski futbolcusu Jean-Pierre Adams, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle komaya girmiş ve 39 yıl makineye bağlı kalmıştı. Nimes Üniversite Hastanesi’nde kalan Jean-Pierre Adams’ın eşi hayata döneceği umuduyla fişin çekilmesine hiçbir zaman izin vermemişti.

MİLLİ TAKIMDA 22 MAÇA ÇIKTI

Adams, 1970-1973 yılları arasında Nimes Olympique, 1973-1977 yılları arasında OGC Nice ve 1977-1979 yılları arasında Paris Saint Germain formalarını giymişti. Adams, 1972 ve 1976 yılları arasında Fransız milli takımı için 22 maçta forma giydi.

Senegal doğumlu olan Jean-Pierre Adams 10 yaşında Fransa’ya yerleşti ve hayatının geri kalanını profesyonel bir futbolcu olarak geçirdi. 34 yaşındayken komaya giren ünlü futbolcu 73 yaşında hayata veda etti.

1990’da mahkeme davayla ilgili verdiği kararda hem ameliyata giren anestezi uzmanına hem de stajyerine 1 ay ertelenmiş hapis cezası ve 815 dolar para cezası verilmişti. 39 yıldır bekleyişini sürdüren ve asla vazgeçmeyerek ötenaziye karşı çıkan ailesi gelen ölüm haberi sonrası adeta yıkıldı.