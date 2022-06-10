A Milli Futbol Takımı’nda hedef 3’te 3

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak.

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki ilk müsabakasında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında Litvanya’yı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında yarın Lüksemburg’a konuk olacak. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki rakiplerinden Lüksemburg ile daha önce 5’i özel 2’si resmi olmak üzere 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda rakibine 6 kez üstünlük kurarken 1 maçta rakibine boyun eğdi. Söz konusu maçlarda Milliler rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

Ay-yıldızlılar 607. maçına çıkıyor

A Milli Takım, Lüksemburg karşılaşmasıyla birlikte 607. defa sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, bugüne dek 329’u resmi, 277’si özel 606 maçta biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 820 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden Milliler, 606 karşılaşmanın 523’ünü Avrupa, 33’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 23’ünü Amerika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Antonio Nobre düdük çalacak

Lüksemburg Stadyumu’nda yarın saat 21.45’te başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Nobre yönetecek. Nobre’nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Helder Malheiro olacak. Maçta aynı ülkeden Luis Godinho VAR, Hugo Miguel AVAR görevi üstlenecek.