Adana Demirspor, Altay’ı rahat geçti: 3-1

Avrupa kupalarına katılma yarışındaki Adana Demirspor, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Altay'ı taraftarı önünde 3-1 yenerek 5. sıraya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmayı başardı.

Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Adana Demirspor 33. dakikada Belhanda’nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra kullanıla serbest vuruşta Tayyip kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Direkten dönen top bir diğer stoper Samet’in önünde kaldı ve rahat pozisyonda top filelere gitti: 2-0.

82. dakikada Altay kullanılan köşe vuruşunda Naderi’nin golüyle umutlandı ancak 87. dakikadaki penaltı maça noktayı koydu! İbrahim Öztürk’ün Stambouli’ye yaptığı faul sonrası Arda Kardeşler’in verdiği penaltıda Balotelli topu filelere gönderip maçını skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 52 puanla 5. sıraya yükseldi. Altay ise 29 puanla 17. sırada kaldı.

Ligin 33. haftasında Altay 16 Nisan Cumartesi günü sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Adana Demirspor ise 17 Nisan Pazar günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.