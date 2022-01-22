Adana Demirspor Fatih Karagümrük engelini farklı geçti
Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü farklı mağlup etti. Fatih Karagümrük, Karamaoh'un kırmızı kart görmesiyle Adana Demirspor karşısında uzun süre 10 kişi mücadele etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 5-0 galip tamamladı.
Adana Demirspor’un gollerini Assombalonga(2), Yunus Akgün (2) ve Balotelli kaydederken, Fatih Karagümrük’te Karamoh, 31. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 35. dakikada Assombalonga’nın attığı golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda 58. dakikada Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı. Assombalonga, 67. dakikada ağları bir kez daha havalandırarak, farkı üçe çıkardı. Oyuna 82. dakikada giren Balotelli, 83. dakikada attığı golle farkı arttırdı. 90. dakikada Yunus Akgün’ün kaydettiği gol, maçın sonucunu belirledi.
Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 37’ye yükseltirken, Fatih Karagümrük 30 puanda kaldı.
KARŞILAŞAMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 17′ Jimmy'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında son çizgi üzerinde topla buluşan Balkovec, topu yerden arka direğe gönderdi. Boş pozisyonda olan Emre gelişine sol ayağıyla vurdu ancak top az farkla auta gitti.
- 28′ Adana Demirspor'da Svensson'un pasıyla topla buluşan Yunus, topu yerden Vargas'a gönderdi. Vargas'ın gelişine sert vuruşunda top auta gitti.
- KIRMIZI KART! 31′ Orta sahada Samet, Karamoh'u formasından çekerek durdurdu. Buna sinirlenen Karamoh, Samet'in ayağına sert bir şekilde vurdu. Hakem Suat Arslanboğa, bu müdahalenin ardından kırmızı kart göstererek Karamoh'u oyun dışı bıraktı.
- GOL! 35′ Sol taraftan Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda Balkovec'ten seken topa gelişine vuran Assombalonga topu ağlara gönderdi. 1-0
- 52′ Adana Demirspor'da savunmanın arkasına sarkarak topu alan Belhanda, sağ ayağıyla vurdu ancak top üstten auta gitti.
- GOL! 58′ Assombalonga'nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus, topu düzgün vuruşuyla ağlara gönderdi. 2-0
- GOL! 67′ Adana Demirspor'da ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Vargas'ın altıpasa yükselttiği topa gelişine vuran Assombalonga, topu ağlarla buluşturdu. 3-0
- GOL! 83′ Adana Demirspor'da Yunus'un ara pasında topla buluşan Balotelli, gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. 4-0
- GOL! 90′ Adana Demirspor’da savunmanın arkasına sarkan topu alan Yunus Akgün, kaleci Viviano’nun yanında topu ağlara gönderdi. 5-0