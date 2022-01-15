Adana Demirspor ile Kayserispor serilerini sürdürdü: 1-1

Son haftaların iki formda takımı Adana Demirspor ile Kayserispor, izleyenlere bol pozisyon izlettiği maçta 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım yenilmezliğini 6, konuk takım ise 5 maça çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Ev sahibi takım galibiyeti 87. dakikada yediği golle kaçırdı ancak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Adana ekibi son 6 haftada 14 puan toplamayı başardı.

Son yenilgisini 4 Aralık’ta Trabzonspor’a karşı alan Adana ekibi, birçok eksikle çıtkığı karşılaşmada 26. dakikada Assombalonga’nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise Kayserispor’un baskısı vardı. Mane ve Emrah Başsan’ın oyuna girmesiyle pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı takımın kalesinde Lung da kurtarışlarıyla skorun değişmesini engelledi.

Temponun zaman zamna yükseldiği ve tehlikeli pozisyonlarda iki takımın da skoru değiştiremediği maçta 87. dakikada Mane sahneye çıktı. İlhan’ın pasında Mane, ceza sahasındaki sert şutunda topu filelere gönderip skoru 1-1 yaptı.

Duraklama dakikalarında Adana Demirspor, Kayserispor kalesinde tehlikeli oldu ancak Lung’un kurtarışları etkili oldu.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 34 puana yükseldi. 5 maçtır yenilmeyen Kayserispor da 28 puanla haftayı kapattı.

Ligin 22. haftasında Adana Demirspor, Salı günü Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Çarşamba günü sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.