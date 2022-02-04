Adana Demirspor’da Dele Alli gerçeği: ‘Bize gelecekti’

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı yayında transfer gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Sancak, Tottenham'ın İngiliz yıldızı Dele Alli'yi transfer etmek üzere olduklarını ancak son anda yaşanan gelişme nedeniyle transferin iptal olduğunu itiraf etti.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başında Mario Balotelli, Matias Vargas gibi önemli isimleri kadrosuna katarken, teknik direktörlük koltuğuna da Vincenzo Montella’yı oturttu. Ara transferde de boş durmayan Adana Demirspor, Dele Alli bombasını patlatmak üzereyken son anda yıkıldı.

Instagram üzerinden canlı yayın yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tottenham’da kadroda düşünülmeyen İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve anlaşma sağladıklarını açıkladı.

“ABİSİ TÜRKİYE’YE GELDİ”

Ancak kümede kalma mücadelesi veren ve teknik direktörlük koltuğuna Frank Lampard’ı getiren Everton’ın son anda araya girmesiyle transferin iptal olduğunu itiraf etti. Sancak, “Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton'a gidince o bizim işi bozdu” ifadelerini kulllandı.

Tottenham’ın 2015 yılında MK Dons altyapısından transfer ettiği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 10 Premier Lig maçında forma giydi ve 1 gol atabildi.

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