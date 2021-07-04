Adana Demirspor’da transferi başkan açıkladı: Balotelli hafta içi Türkiye’ye gelecek

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Daha önce Galatasaray’dan Belhanda’yı kadrosuna katan Adana ekibi şimdi de İtalya futbolcunun dünyaca tanınan golcülerinden Balotelli’yi Türkiye’ye getiriyor.

Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sezona iyi bir kadroyla başlamak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sancak, 30 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştıklarını belirtti. Sancak, “Balotelli’den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek. Anlaşırsak mavi lacivertli formayı giyecek. Geriye kalan yüzde 15’lik kısım önemli” diye konuştu.

Balotelli transferi gerçekleşirse Belhanda ile Balotelli Nice şehrinden sonra Adana’da buluşacak. Adana Demirspor bu sezon Younes Belhanda, Ferhat Kaplan ve son olarak Britt Assombalonga’yı transfer etti.

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‘O DA DELİ ADANALILAR DA DELİ, BİZ DE DELİ’

31 yaşındaki futbolcu için ifade edilen lakaplar için de konuşan Sancak, “Böyle futbolcular zor futbolcular. O da deli, Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Kendisinin buraya gelmek istemesi… Burada başarılı olup, kendini gösterip Dünya Kupası’na gitmek istiyor. Adana Demirspor ona katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Başka transferlerimiz de olacak. Bütçemiz dahilinde bu transferler oluyor. Yanlış anlaşılmasın, kulüp zora düşmeyecek. Balotelli’ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor verecek. Kendimiz ödemiyoruz yani. Profesyonel yönetilen bir şirketiz. Sponsorluklar var.”

Başkan Murat Sancak transferlerin henüz bitmediğini ve kulübe yeni oyuncuların da katılacağını açıkladı.

Sancak, “Şirket olarak baktığımızda artıdayız. Federasyon’dan limitimizin artırılması için teklifte bulunacağız. Belhanda çok kaliteli futbolcu. Kendisiyle birebir görüştüm, evine gittim. Çok karakterli bir oyuncu. Balotelli uyum sağlar. Oyuncuların çoğunu bedavaya alıyoruz. Bonservisi olmayan oyunculardan imza parası isteniyor. Bizi yıprattı biraz. Akintola da Hatayspor’da kiralık oynuyordu. Kendisiyle anlaştık. Kulübüyle görüşme devam ediyor. Pazartesi belli olur. İnanıyorum ki transferler ikinci etap kampına katılacak.” şeklinde konuştu.