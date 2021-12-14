Ahmet Nur Çebi kararını verdi: ‘Bruno’yla devrim yapacağız’

Beşiktaş'ta dünkü kritik toplantıya Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözleri damga vurdu. Yöneticiler, Rıza Çalımbay, Okan Buruk, Şenol Güneş ve Samet Aybaba’yı önerdi. Siyah-beyazlıların patronunun hoca adayı Bruno Pinheiro oldu. Çebi, “Bruno, futbolun bilimsel yönünü iyi biliyor. Düşük bütçelerle başarılı oldu. Devrim yapacağız” diyerek ekibini ikna etti.

Sozcu.com.tr

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Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş yönetimi, dün yeni hoca konusunu masaya yatırdı. Oldukça kritik toplantıda yöneticiler, öncelikle Rıza Çalımbay, Okan Buruk, Şenol Güneş ve Samet Aybaba isimlerini gündeme getirdi. Bu isimler üzerinde bir uzlaşı sağlanmayınca herkesi tek tek dinleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, devreye girerek toplantının havasını bir anda değiştirdi. Çebi'nin ismini telaffuz ettiği isim Portekiz ekibi Estoril'in hocası Bruno Pinheiro idi. Siyah-beyazlıların patronu, yaptığı şu konuşmayla yöneticileri ikna etti:

ŞİMDİLİK KARAVELİ

“Bruno, futbolun bilimsel yönünü iyi biliyor. 4-3-1-2 sistemini tercih ediyor. Kulübe maliyetleri ve yaş ortalamaları düşük futbolcularla başarı kazandı. Devrim yapacağız.” Başkan Çebi'nin bu sözleri, tüm yöneticileri etkiledi. Kayserispor maçında takımın başında olan U19 takımının teknik sorumlusu Önder Karaveli ile şimdilik devam kararı alan siyah-beyazlılar, ardından koltuğu 45 yaşındaki Portekizli hocaya teslim etme planında mutabakata vardı.