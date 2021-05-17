Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın konusunda son noktayı koydu

İzmir’de takımla birlikte kampta bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, NTV'ye teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmasını istiyorum” diyen Çebi, “Hocayla sözleşmemizin varlığı ya da yokluğunun şampiyonlukla alakası yok. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitti. ‘Yola devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi benden bir şeyler talep edecektir. Muhtemelen anlaşacağız” ifadesini kullandı.

“Fatih Terim centilmen biridir”

Ahmet Nur Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben, futbolcular, antrenörler, masörler dahil herkesle gelecek sezon da yola devam etmek istiyorum. Hayat devam ediyor. 2 gün sonra maç var. Sonra sözleşmeler, transferler var. Bizim için şampiyonluk sevinci 1-2 gün sürecek. Seneye de şampiyon olmak istiyoruz. ‘Tabii ki alkışlayacaklar' sözü başka yerlere çekildi ve bu, beni çok üzdü. Koskoca Galatasaray camiasını üzmek benim haddim mi? Fatih Terim centilmen biridir.”

“Son 20 dakika tedirgindim”

Beşiktaş’ta şampiyonluğun gururu büyük sevinçle yaşanırken Göztepe deplasmanındaki heyecan hâlâ akıllarda… Tribünde yönetimle birlikte özellikle son dakikalarda yerinde duramayan Başkan Ahmet Nur Çebi, muhabirimiz Ali Aydın'a o an yaşadığı duyguları paylaştı. Çebi, “Son 20 dakika çok tedirgin oldum. Bunu saklayamam. Kolay değil. Skor olarak öndeydik ama İstanbul'dan gelecek skor da çok önemliydi. Sonuçta hayırlısıyla ve hakkımızla şampiyonluğa ulaştık. Tüm Beşiktaşlılar bunun sevincini doyasıya kutlasın” ifadelerini kullandı.