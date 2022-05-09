Ahmet Nur Çebi’den olay sözler: Ben şebek değilim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbi öncesi bir taraftarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili yaptığı çıkışa ''Ben şaklabanlık yapanlardan olmam'' cevabını verdi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesi bir taraftarla yaşadığı diyaloğun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir Beşiktaş taraftarının “Trabzon'a çok taviz veriyorsunuz’' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Aracının camını indiren Beşiktaş Başkanı Çebi, “Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz? Yürü git” diyerek taraftarı azarladı.

Çebi’nin bugün sosyal medyada paylaşılan başka bir görüntüsünde de bir taraftarın ”Ali Koç savunmasın bizi başkanım” sözlerine, ”Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim” sözleriyle karşılık verdiği görüldü.