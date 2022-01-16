Alanyaspor, Altay engelini rahat geçti: 2-0

4 maçtır galip gelemeyen Alanyaspor, ligin en formsuz takımlarından ve 13 maçtır kazanamayan Altay'ı deplasmanda 2-0 yendi.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Altay ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Eylül ayından bu yana 13 maçtır galip gelemeyen Altay, Mustafa Denizli ile yollarını ayırıp Nobre’yi takımın başına getirdi. Ancak Denizli’nin yardımcılığından takımın başına geçen Nobre de İzmir ekibinin hasretine son veremedi.

13 maçlık hasreti sonlandırmak ve 5 maçlık yenilgi serisini sonlandırmak isteyen Altay, rakibine direnemedi.

4 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise hasrete İzmir’de son verdi. Emre Akbaba, 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Altay, 60. dakikada Borja’nın kendi kalesine attığı golde Bamba’nın ofsaytta olması gerekçesiyle 1-1’lik beraberlik şansını kaçırdı.

Konuk takım 81. dakikada Oğuz Aydın’ın attığı golle iyice rahatladı vee maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Altay 18 puanla 18. sırada kalırken, Alanyaspor da 32 puanla 8. sıraya yükseldi.

Ligin 22. haftasında Altay, Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise Perşembe günü sahasında Hatayspor’u konuk edecek.