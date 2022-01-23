Alanyaspor, Giresun’da 3 puanı 2 dakikada kaptı: 1-3

Ligin formda takımı Alanyaspor, Giresunspor deplasmanından da 3 puanla ayrıldı. Konuk takım 5 ve 6. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçtiği maçtan 3-1 galip ayrılmayı bildi.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak galibiyet serisini 3’e, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Geçen hafta Hatayspor’u 6-0 yenerek flaş bir skora imza atan Akdeniz ekibi, Giresun’daki karşılaşmaya da hızlı başladı. Birbirinin neredeyse kopyası iki pozisyonda önce 5. dakikada Davidson savunmanın arkasına çok iyi sarkıp topu filelere gönderdi: 1-0.

Bir dakika sonra ise Emre Akbaba, Novais’in pasında savunmanın arasındaki boşluğu iyi değerlendirip kaleci Okan’ı mağlup etti. Ofsaytın kontrol edildiği VAR’dan çıkan karar sonrasında gol sayıldı: 2-0.

Trabzonspor deplasmanından puanla dönen Giresunspor’un bu maçta da tek golü Umut Nayir’den geldi. 41. dakikada kaleci Marafona’dan seken top Umut’a çarparak Alanyaspor filelerine gitti: 2-1.

İkinci yarıda takımlar skoru değiştirmek için çabaladı, pozisyonlara girdi ancak karşılaşmaya noktayı koyan isim Emre Akbaba oldu. Beraberlik golü için yüklenen Giresunspor’un savunmada verdiği büyük boşlukta Alanyaspor kontratakta Emre Akbaba’nın 90+7’de attığı golle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 38 puanla 3. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada kaldı.

Ligin 24. haftası Şubat ayının ilk haftasında oynanacak. Giresunspor, 4 Şubat Cuma günü, Konyaspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise 6 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Galatasaray’ı konuk edecek.