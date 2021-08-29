Ali Akman Hollanda’yı sallamaya devam ediyor: Türk Agüero

Hollanda Eredivisie 3. hafta karşılaşmasında Heracles'e konuk olan NEC Nijmegen, Ali Akman'ın tek golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Yeni takımıyla üçüncü maçında ikinci golünü atan 19 yaşındaki futbolcu takımını sırtlamaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen forması giyen genç futbolcu Ali Akman, geçen haftaki PEC Zwolle karşılaşmasının ardından 3. haftadaki Heracles mücadelesinde de takımına galibiyeti getiren golü attı ve maçın adamı seçildi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 50. dakikasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Ali Akman, NEC Nijmegen’in sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmasını sağladı. 19 yaşındaki Akman, geçen haftaki Zwolle maçının 4. dakikasında golle tanışmış ve Avrupa’daki ilk golünü kaydetmişti. Akman’ın bu golü, Nijmegen’in 2015’ten beri ligde attığı en erken gol olmuştu.

Karşılaşma sonunda maçın adamı seçilen ve Nijmegen taraftarlarının sevgilisi haline gelen Akman için ‘Türk Agüero’ yorumları yapıldı. Nijmegen bu galibiyetle puanını 6 yaparken ev sahibi Heracles forması giyen Türk asıllı Sinan Bakış, 27. ve 41. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Türkiye’de daha önce Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantep FK formaları giyen Heracles’li Bilal Başacıkoğlu ilk 45 dakikada sahada kaldı.

En dat is !

NEC boekt de tweede zege van het seizoen ten koste van Heracles Almelo. #HERNEC pic.twitter.com/zqy3vL3fK6 — ESPN NL (@ESPNnl) August 29, 2021

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