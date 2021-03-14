Altay deplasmanda farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Altay’ı konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Altay böylece ligde üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Altay’ın gollerini Kappel, Mehmet Erdem Uğurlu (Penaltıdan) ve Cebrail Karayel kaydetti. Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu galibiyetle puanını 47 yapan Altay, ilk iki iddiasını sürdürdü. Balıkesirspor ise 26 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 15′ Erhan Çelenk’in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi. 0-1
- GOL! 41′ Paixao’nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Erdem Uğurlu’nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
- 51′ Mehmet Erdem’in ortasında ceza sahası içinde Kappel’in şutu kaleyi bulmadı.
- 62′ Kappel’in ceza sahası içine ortalığı topa gelişine vuran Thiam’ın şutu az farkla auta çıktı.
- 89′ Arb Manaj’ın düşülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Taşkın Çalış’ın sert şutu kaleci Cihan’da kaldı.
- GOL! 90+4′ Altay atağında topla buluşan Cebrail Karayel’in şutu filelere gitti. 0-3