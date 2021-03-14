Altay deplasmanda farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Altay’ı konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Altay böylece ligde üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Altay’ın gollerini Kappel, Mehmet Erdem Uğurlu (Penaltıdan) ve Cebrail Karayel kaydetti. Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu galibiyetle puanını 47 yapan Altay, ilk iki iddiasını sürdürdü. Balıkesirspor ise 26 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI