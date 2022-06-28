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Altay, İzmir’deki hazırlıklarını tamamladı

Altay, 2022-2023 sezonu öncesinde başladığı hazırlıkların İzmir etabını tamamladı. Siyah-beyazlılar, yarın Afyonkarahisar’a hareket edecek.

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Altay, İzmir’deki hazırlıklarını tamamladı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına geçtiğimiz hafta başlamıştı. Siyah-beyazlılar, bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının İzmir etabını tamamladı.

İzmir temsilcisi, yarın Afyonkarahisar'a hareket ederek 8 Temmuz 2022 tarihine kadar kamp yapacak.

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