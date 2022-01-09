Altay kâbustan çıkamıyor… Kayseri’den de eli boş döndü!

Ligde tam 12 maçtır kazanamayan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay yine kaybetti. Kayseri deplasmanında 1-0 mağlup olan İzmir ekibi 3 puana hasretini 13 maça çıkararak büyük bir kâbusun içine düştü.

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Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor sahasında Altay’ı ağırladı… 3 maçtır kaybetmeyen ve üst sıralara tırmanmaya çalışan ev sahibi Mustafa Denizli yönetiminde 12 maçtır galip gelemeyen Altay’ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son 3 maçtan 5 puan çıkaran ve 24 puanla 14. sırada 20. haftaya giren Hikmet Karaman’ın takımı Kayserispor 33. dakikada Mustafa Pektemek’in attığı tek golle 3 puanın sahibi oldu.

Üst üste 13. maçından da galibiyet çıkaramayan Mustafa Denizli önderliğindeki Altay kâbus gibi giden kötü seriyi bitirmeyi başaramadı. Ligde son olarak 24 Eylül 2021’de Beşiktaş’ı evinde deviren Altay o tarihten bu yana sadece 3 puan toplayabildi.

Bu sonucun ardından Altay 18 puanla 18. sırada kalırken, Kayserispor ise 27 puanla 11. sıraya çıktı. Gelecek hafta Altay evinde Alanyaspor ile oynayacak, Kayserispor ise Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza alanında bulunan Mustafa Pektemek’e bıraktı. Mustafa Pektemek’in vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zeki Yıldırım’ın çektiği şutta, top auta çıktı.

33. dakikada Yukatel Kayserispor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mustafa Pektemek’le buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, “Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz. TURKOVAC” yazılı pankart ile çıkarken, Yukatel Kayserispor sırtında “TURKOVAC” yazılı forma ile mücadele etti. Mücadeleyi, Kovid-19’a karşı yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada sol kanattan hareketlenen Emrah'ın ceza sahası içindeki vuruşunda top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada sağ kanattan gelen ortayı değerlendiren Mustafa Pektemek topu auta gönderdi.

88. dakikada Mane'nin ceza sahası içinde attığı pasta meşin yuvarlak ile buluşan Onur'un vuruşunda top kaleci Lis'in kucağında kaldı.