Altay Karagümrük maçında tek golle üç puan
Altay, sahasında oynadığı maçta Fatih Karagümrük'e tek golle mağlup oldu.
Süper Lig'in 9. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Altay, rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 15. dakikada Karamoh kaydetti.
Bu galibiyetle Fatih Karagümrük puanını 17’ye yükseltirken, Altay 15 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 3′ Soldan topu alan Yann Karamoh, kale önüne kadar gelerek pasını Ahmed Musa verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Musa, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
- 7′ Defansın bir anlık anlaşmazlığından faydalanan Leandro Kappel, pasını Cesar Pinares'e verdi. Ceza yayı üzerinden kaleye sert vuran Cesar Pinares'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
- GOL! 15′ Savunmanın arkasına sarkan Yann Karamoh, Cebrail Karayel'i geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Yann Karamoh, topu ağlara gönderdi. 0-1
- 58′ Ceyhun Gülselam'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut kalecide kaldı.
- 60′ Sağ taraftan ceza sahasına giren Cebrail Karayel, Yann Karamoh'un müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem, penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR kontrolünün ardından pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edildiği için penaltı kararı iptal edildi.
- 78′ Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Karamoko Bamba, pasını Leandro Kappel'e çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Leandro Kappel, dönerek yaptığı vuruştan sonuç alamadı.
- 90+1′ Poko'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Leandro Kappel'in sert şutu, az farkla auta gitti.