Altınordu, 90+1’de Enis Destan ile güldü

TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Ümraniyespor'u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İzmir ekibi 44 puana yükselerek play-off yarışında haftayı avantajla kapattı. İstanbul ekibi ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Hüsamettin Yener ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Burak Öğür son anda uzanıp topu kornere çeldi.

18. dakikada Ahmet Canbaz savunma arasına oynadı, Kevin Mayi altıpasın köşesinde buluşur buluşmaz vurdu, Kahraman Demirtaş kayarak geldi ve mutlak golü önledi.

24. dakikada Kartal Yılmaz ceza sahası yayı üzerinden plasesini yaptı, top yan direğin hemen dibinden auta gitti.

28. dakikada Serkan Göksu savunma arkasına oynadı, Kevin Mayi penaltı noktası üzerinde topun gelişine vurdu, kaleci Erhan Erentürk karşı karşıya pozisyonda geçit vermedi.

63. dakikada ceza sahasına sağdan Vrsajeviç ortaladı Atakan Üner kafayı vurdu, kaleci Erhan Erentürk çizgide topu bloke etti.

71. dakikada Yiğit Emre Çeltik'in pasında yayın üzerinde topla buluşan Enis Destan rakibinden tek hamlede sıyrılıp sert vurdu, kaleci Burak Öğür meşin yuvarlağı ancak çelerek kurtardı.

85. dakikada Şeref Özcan sağdan ceza sahasının en uzak noktasına doğru kesti, Metehan Mimaroğlu kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta gitti.

90. dakikada Şeref Özcan sağdan ceza sahasına gönderdi, Enis Destan topu kontrol ettiği anda Batuhan Artarslan elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Enis Destan topu ağlara yolladı. 1-0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hakan Karabalcık

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Şeref Özcan dk. 46), Burak İnce (Emre Çeltik dk. 46), Furkan Çil (Ahmet Dereli dk. 69), Recep Aydın, Hüsamettin Yener (Ufuk Budak dk. 63), Enis Destan (Yiğithan Güveli dk. 90+2)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Muzaffer Kocaer, Emre Nefiz, Sami Satılmış

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Gökhan Süzen, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Atakan Üner (Okan Derici dk. 78), Ahmet Canbaz (Camara dk. 57), Kartal Yılmaz, Bentley (Batuhan Artarslan dk. 68), Kevin Mayi (Honore Gomis dk. 79)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Muammer Denizhan Taşkan, Emre Gültekin, Hamza Hacıoğlu, Zivkovic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Enis Destan (dk. 90+1 pen.) (Altınordu)

Kırmızı Kartlar: Gökhan Süzen (dk. 66), Honore Gomis (dk. 90+6) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın (Altınordu), Alim Öztürk, Vrsajevic (Ümraniyespor)