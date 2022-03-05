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Ankaragücü Bandırmaspor’u tek golle geçti

Sahasında Bandırmaspor'u konuk eden Ankaragücü, rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

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Ankaragücü Bandırmaspor’u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında lider MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı üçüncü sıradaki Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golü 59. dakikada Zahid’den geldi.

Bu galibiyetle puanını 58’e yükselten Ankaragücü, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 46 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 4′ Frikikten gelen ortaya kafayı vuran Sinan Osmanoğlu'nun topunu Bandırmaspor kalecisi Gökhan Değirmenci karşıladı.
  • 22′ Murat Uçar'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut Bandırmaspor Kalecisi Gökhan Değirmenci'de kaldı.
  • 33′ Topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı.
  • 35′ Erdem Özgenç’in açtığı ortaya kafayı vuran Sinan Osmanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
  • 41′ Bandırmaspor kalecisi Gökhan Değirmenciden seken topu ağlarlarla buluşturmaya çalışan Owusu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.
  • GOL! 59′ Çalımlarla ceza alanına kadar giren Owusu'nun verdiği pas sonucu topla buluşan Zahid'in şutu ağlara gitti. 1-0
  • 70′ Ceza yayı dışından sert vuruş yapan Bandırmasporlu Beykan Şimşek'in şutunda meşin yuvarlak Akın Alkan’da kaldı.
  • 90+2′ Ceza yayı içeresinde şut çıkaran Aatıf'ın topu az farkla dışarı çıktı.