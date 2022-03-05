Ankaragücü Bandırmaspor’u tek golle geçti
Sahasında Bandırmaspor'u konuk eden Ankaragücü, rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında lider MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı üçüncü sıradaki Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın tek golü 59. dakikada Zahid’den geldi.
Bu galibiyetle puanını 58’e yükselten Ankaragücü, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 46 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 4′ Frikikten gelen ortaya kafayı vuran Sinan Osmanoğlu'nun topunu Bandırmaspor kalecisi Gökhan Değirmenci karşıladı.
- 22′ Murat Uçar'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut Bandırmaspor Kalecisi Gökhan Değirmenci'de kaldı.
- 33′ Topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı.
- 35′ Erdem Özgenç’in açtığı ortaya kafayı vuran Sinan Osmanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
- 41′ Bandırmaspor kalecisi Gökhan Değirmenciden seken topu ağlarlarla buluşturmaya çalışan Owusu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.
- GOL! 59′ Çalımlarla ceza alanına kadar giren Owusu'nun verdiği pas sonucu topla buluşan Zahid'in şutu ağlara gitti. 1-0
- 70′ Ceza yayı dışından sert vuruş yapan Bandırmasporlu Beykan Şimşek'in şutunda meşin yuvarlak Akın Alkan’da kaldı.
- 90+2′ Ceza yayı içeresinde şut çıkaran Aatıf'ın topu az farkla dışarı çıktı.