Antalyaspor-Beşiktaş maçı bir kupadan fazlası

Türkiye’de sezon, 59. Türkiye Kupası finaliyle bugün sona erecek. Zorlu lig maratonunu şampiyon bitiren Beşiktaş ile ligi 16'ncı tamamlayan Antalya kozlarını İzmir'de paylaşacak. Alınan son karar uyarınca maça seyirci giremeyecek; buna karşın takımlara 250'şer kişilik ek hak tanındı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde yenemediği tek takım olan kırmızı- beyazlılarla oynadığı iki maçı da berabere tamamlamıştı. Bu final sınavı pek çok açıdan merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'Yİ GEÇEBİLİR

Türkiye’de uygulanmaya devam eden resmi organizasyonlarda Beşiktaş, kupa sayısında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde. Ancak siyah-beyazlılar önce Türkiye Kupası'nı ardından da Süper Kupa'yı kazanırsa sarı-lacivertlileri geride bırakacak.

KAZANAN İLKLERİ YAŞAYACAK

BEŞIKTAŞ, Türkiye Kupası'nı kazanırsa 2008-09'dan sonra ilk kez duble yapacak. Siyah-beyazlılar, bunu en son Mustafa Denizli yönetiminde başarmıştı. Antalyaspor ise 1999-2000 sezonunda G.Saray'a kaybettiği finalin ardından tarihinin ilk kupasını kaldırmak amacında.

AVRUPA ROTASINI ÇİZECEK

Kupayı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne, Trabzonspor ve Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Şampiyonluk halinde Antalyaspor, Avrupa Ligi'nin, Fenerbahçe ise Kupa 3'e yani Konferans Ligi'nin yolunu tutacak. Sivas'ın yurtdışı bileti iptal olacak.