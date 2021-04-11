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Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında kazandı

Antalyaspor, Kayserispor'u Naldo'nun tek golüyle deplasmanda 1-0 yenerek 2 maç puansız geçen dönemin ardından galibiyetle tanıştı. Akdeniz ekibi, 2.5 ay sonra dış sahadan 3 puan alarak ayrıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:51, 11/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında kazandı

Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanmayı başarırken deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Akdeniz temsilcisi, ilk yarının son dakikasında Naldo’nun golüyle 1-0 öne geçip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başardı.

Bu sonucun ardından ligde 5 maçtır kazanamayan Kayserispor 33 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor da 42 puanla 11. sıraya çıktı.

Ligin 35. haftasında Kayserispor, Cuma günü 16.00’da Konyaspor ile deplasmanda; Antalyaspor da aynı gün 19.00’da Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

2.5 AY SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ

Antalyaspor bu sonuçla ligdeki 2 maçlık yenilgi serisine son verirken, deplasmanda da 5 maçlık aranın ardından kazandı.

Son deplasman galibiyetini 31 Ocak’ta Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek alan Ersun Yanal’ın öğrencileri, ardından sırasıyla; Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile beraber kaldı. Alanyaspor ve Ankaragücü’ne de mağlup oldu.

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MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 9. dakikada Sefa Yılmaz'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Ayite'nin vuruşu kaleci Korcan'ın solundan dışarı çıktı.
  • 21. dakikada Pinto'nun serbest vuruşunda topu önünde bulan Badji takımını 1-0 öne geçirdi. VAR'dan gelen uyarıyla Serkan Tokat, Bajdi'nin topu elle kontrol ettiğine karar verdi ve golü iptal etti.
  • 33. dakikada Alper'in sağ kanada çıkardığı topla birlikte ceza sahası içine giren Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak yerden dışarı çıktı.
  • 34. dakikada Candeias'ın ara pasında topla buluşan Lima’nun vuruşunda kaleci Korcan'ı meşin yuvarlağı kurtardı.
  • 53. dakikada Amilton'un ceza sahasına ortasında kaleci Doğan topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.
  • 62. dakikada Kvrzic'in pasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Henruqie'nin vuruşunu Boffin kornere çeldi.
  • 71. dakikada Lenon ile verkaç yapan Melih ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel olarak gitti ve taca çıktı.
  • 80. dakikada Kvrzic'in pasında Aziz Behich'in şutunda top auta çıktı.
  • 88. dakikada Serdar'ın pasında Doğukan Sinik, kaleci Doğan ile karşı karşıya kaldı. Doğukan'ın şutunda Doğan topu ayaklarıyla önledi.
Alanyaspor Ankaragücü Antalyaspor Çaykur Rizespor Cuma Denizlispor Ersun Yanal Fenerbahçe Gaziantep Gençlerbirliği Kayserispor Konyaspor Rizespor Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:18:02,