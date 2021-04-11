Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında kazandı

Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanmayı başarırken deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Akdeniz temsilcisi, ilk yarının son dakikasında Naldo’nun golüyle 1-0 öne geçip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başardı.

Bu sonucun ardından ligde 5 maçtır kazanamayan Kayserispor 33 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor da 42 puanla 11. sıraya çıktı.

Ligin 35. haftasında Kayserispor, Cuma günü 16.00’da Konyaspor ile deplasmanda; Antalyaspor da aynı gün 19.00’da Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

2.5 AY SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ

Antalyaspor bu sonuçla ligdeki 2 maçlık yenilgi serisine son verirken, deplasmanda da 5 maçlık aranın ardından kazandı.

Son deplasman galibiyetini 31 Ocak’ta Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek alan Ersun Yanal’ın öğrencileri, ardından sırasıyla; Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile beraber kaldı. Alanyaspor ve Ankaragücü’ne de mağlup oldu.

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MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI