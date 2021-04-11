Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında kazandı

Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanmayı başarırken deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.
Akdeniz temsilcisi, ilk yarının son dakikasında Naldo’nun golüyle 1-0 öne geçip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başardı.
Bu sonucun ardından ligde 5 maçtır kazanamayan Kayserispor 33 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor da 42 puanla 11. sıraya çıktı.
Ligin 35. haftasında Kayserispor, Cuma günü 16.00’da Konyaspor ile deplasmanda; Antalyaspor da aynı gün 19.00’da Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.
2.5 AY SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ
Antalyaspor bu sonuçla ligdeki 2 maçlık yenilgi serisine son verirken, deplasmanda da 5 maçlık aranın ardından kazandı.
Son deplasman galibiyetini 31 Ocak’ta Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek alan Ersun Yanal’ın öğrencileri, ardından sırasıyla; Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile beraber kaldı. Alanyaspor ve Ankaragücü’ne de mağlup oldu.İlginizi ÇekebilirHamz Hamzaoğlu, İlhan ve Muğdat'a dikkat çekti
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
- 9. dakikada Sefa Yılmaz'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Ayite'nin vuruşu kaleci Korcan'ın solundan dışarı çıktı.
- 21. dakikada Pinto'nun serbest vuruşunda topu önünde bulan Badji takımını 1-0 öne geçirdi. VAR'dan gelen uyarıyla Serkan Tokat, Bajdi'nin topu elle kontrol ettiğine karar verdi ve golü iptal etti.
- 33. dakikada Alper'in sağ kanada çıkardığı topla birlikte ceza sahası içine giren Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak yerden dışarı çıktı.
- 34. dakikada Candeias'ın ara pasında topla buluşan Lima’nun vuruşunda kaleci Korcan'ı meşin yuvarlağı kurtardı.
- 53. dakikada Amilton'un ceza sahasına ortasında kaleci Doğan topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.
- 62. dakikada Kvrzic'in pasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Henruqie'nin vuruşunu Boffin kornere çeldi.
- 71. dakikada Lenon ile verkaç yapan Melih ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel olarak gitti ve taca çıktı.
- 80. dakikada Kvrzic'in pasında Aziz Behich'in şutunda top auta çıktı.
- 88. dakikada Serdar'ın pasında Doğukan Sinik, kaleci Doğan ile karşı karşıya kaldı. Doğukan'ın şutunda Doğan topu ayaklarıyla önledi.