Antalyaspor ve Trabzonspor’un U19 maçında tepki çeken görüntü

Antalyaspor ile Trabzonspor U19 takımları arasında oynanan maçta yoğun yağmur nedeniyle zemin üzerinde birken su, tepkilere neden oldu.

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U19 Süper Lig’in 8’inci haftasında Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı. Kentte yaşanan yoğun yağmurdan dolayı sahada su birikintileri meydana gelirken futbolcular zor anlar yaşadı. İki takım futbolcularının biriken su içinde topa hakim olmakta güçlendikleri görülürken yaşanan olumsuz durum tepkilere de neden oldu. Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19 arasındaki mücadele konuk ekibin 6-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Altyapı oyuncularının futbol oynamaya müsait olmayan bir zemindeki mücadelesi, sosyal medyada tepki topladı. Birçok kişi “Genç futbolculara reva görülen bu mu?” derken, benzer bir olayın A takım seviyesinde olması halinde maçın erteleneceğine dikkat çekti.

İşte Antalyaspor ve Trabzonspor U19 takımları arasında oynanan maçta yaşananlar:

Anlık Antalyaspor U19 Trabzonspor U19 müsabakası. Türk futbolunda alt yapılara verilen değer.Süper Lig'de şu müsabakayı oynatırmıydınız acaba? Teşekkürler @TFF_Org @AltLiglerTR pic.twitter.com/fQmtcMYzcJ — Çağrı Arslan (@cagriarslan58) December 11, 2021

Helal olsun Yüzme Federasyonu’na, kimse bu ülkede olimpik sporlara önem verilmiyor demesin. https://t.co/AM1ySkQeph — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) December 11, 2021

antalyaspor-trabzonspor u19 maçından görüntüymüş.. yazıklar olsun ya bu ülkenin futbol yöneticilerine. hamit yabancı sınırı geveleyeceğine, içerdekiler fatih terim'in cezalarını kovalayacağına ülke futbolu için emek harcamalı.. istifa etmelisiniz @TFF_Org pic.twitter.com/9Bs9sPJNCm — fabio (@kaptanfabio) December 11, 2021

Antalyaspor U19 – Trabzonspor U19 karşılaşması an itibariyle “havuzda” oynanıyor! Sporcu sağlığı diye bir şey duydunuz mu? @TFF_Org @cagriarslan58pic.twitter.com/Twge6002Nd — FCN Blog (@fcnblog) December 11, 2021