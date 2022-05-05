Antalyaspor’da hedef seriyi sürdürmek

Süper Lig’de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor’da, zorlu Konyaspor maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig'de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı 52 puanla averajla 9. sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor'da gözler zorlu İttifak Holding Konyaspor maçına çevrildi.

Ligin 36. haftasında pazartesi günü sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar akşam antrenmanı ile hazırlıklarına başlayacak. Güney ekibi futbol sorumlusu Nuri Şahin idaresinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde başlayacağı çalışmalarına, sakatlıkları bulunan Admir Mehmedi, Harun Alpsoy ve Hakan Özmert katılmayacak. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalarına başlayan Ufuk Akyol'un görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.

Geçen yılki 13 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasından puan yada puanlar alarak serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor.

Kırmızı beyazlıların pazartesi günü saat 20.00'da Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşmasını Mete Kalkavan, Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam hakem üçlüsü yönetecek.