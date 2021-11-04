Antwerp – Fenerbahçe (Canlı Yayın)

Fenerbahçe, Antwerp deplasmanında Avrupa umutlarını yeşertmek istiyor. Avrupa Ligi D Grubu'nda dördüncü maçına çıkan Fenerbahçe, Antwerp deplasmanında ilk galibiyetini alma peşinde. Antwerp-Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve tüm detayları Sözcü'de...

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Antwerp’e konuk olan Fenerbahçe, Avrupa umutlarını sürdürmek için mutlak galibiyet arıyor. Gruptaki ilk üç maçında iki beraberlik, bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, tek galibiyeti bulunan Antwerp’e konuk oluyor. Saat 23.00’da başlayacak olan maçı Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetecek. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Serdar Aziz ve Mesut Özil ile UEFA’ya bildirilmeyen Burak, Crespo ve Serdar Dursun forma giyemeyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp maçında Atilla Szalai, Diego Rossi ve Dimitris Pelkas’ı yedek bıraktı.