Aranan yıldız Juan Mata

Galatasaray, geçen sezon kıl payı kaçırdığı şampiyonluğu unutturmak için transferde hayli aktif… Başkanlık seçimine rağmen görevine devam eden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak idaresinde transfer piyasasını tarayan Galatasaray’ın gündemine gelen son isim ise Juan Mata… Galatasaray'ın daha önce de teklif yaptığı Mata'nın Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Takımda kalması beklenmeyen Mata'nın durumunu inceleyen Galatasaray, teklif yapmaya hazırlanıyor.

BELHANDA'NIN MAAŞINI ALACAK

Transfer kulislerindeki bu hareketlilik İngilizlerin yayıncı kuruluşu Sky Sports'a da haber oldu. Haberde, Galatasaray'ın Juan Mata ile ilgilendiği, Jose Mourinho'nun yeni kulübü Roma'nın da en büyük rakibi olduğu paylaşıldı. 33 yaşındaki 10 numara, Wesley Sneijder sonrası Galatasaray'ın bir türlü dolduramadığı yıldız oyun kurucu açığını da kapayacak cinsten…

Galatasaray, takımdan gönderilen Belhanda'nın maaşını Mata'ya verip işi çözmek istiyor.

TRANSFER GÜNDEMİ

DENNIS FORMAYI GİYDİ: Club Brugge'ün golcüsü Emmanuel Dennis ilginç bir harekette bulundu. 23 yaşındaki Nijeryalı, Galatasaray formasıyla yaptığı idmanının görüntülerini Instagram'dan paylaştı. Menajerliğini sarı-kırmızılı kulüple yakın ilişkide olan William D'Avilla'nın yaptığı oyuncunun bu hareketi, transfer dedikodularını doğurdu.

EREN DİNKÇİ TAMAM: Werder Bremen'in 2. takımında forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Eren Dinkçi'nin Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi. İstanbul'da olan menajerinin sarı-kırmızılı yöneticilerle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Geçen sezon A takımda 8 maça çıkıp 1 gol atan Eren, Almanya U20 Takımı'nda da oynuyor.

SOL BEKE AKEX MORENO: İspanyol medyası, Galatasaray'ın Real Betis'in sol beki Alex Moreno ile anlaşma zemini aradığını duyurdu. 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitiyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapıldığı haberlerde paylaşılıyor. Geçen sezon 25 maça çıkan Perez, Barcelona altyapısından yetişti.