Atiba: Acaba şampiyon olamayacak mıyız dedim

Beşiktaş’ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen yıldız futbolcu ‘devam edecek gibi gözüküyorum’ dedi. İşte Atiba’nın açıklamaları
“Sakatlıkların olduğu, iniş çıkışların olduğu bir sezon olduğu ama tek istediğimiz şey şampiyon olmaktı. Daha önceden de şampiyonluğu bitirebilirdik ancak yine son maça bıraktık”
“38 yaşındayım ve bu sezon çok duygusal oldu. Sezon içerisinde “acaba olmayacak mı?” dediğim zamanlar oldu ancak inancımızı hiç kaybetmedik. Ailem, çocuklarım bana her zaman çok destek oldu”
“Fiziksel olarak iyi durumdayım ve devam edecek gibi gözüküyorum. Kulüple bu konuyu konuşacağız, bakalım neler olacak. Önümüzdeki sezon oynarsam, o sezonun sonunda bir sonraki sezonu konuşuruz. O zaman bakacağız, fiziksel olarak iyi durumda mıyım, kötü durumdayım bakacağız”
“Heykelimin nereye yapıldığının benim için bir önemi yok ama yapılması beni çok mutlu eder”