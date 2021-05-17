Atiba: Acaba şampiyon olamayacak mıyız dedim

Beşiktaş’ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen yıldız futbolcu ‘devam edecek gibi gözüküyorum’ dedi. İşte Atiba’nın açıklamaları

‘DAHA ÖNCE BİTİREBİLİRDİK’

“Sakatlıkların olduğu, iniş çıkışların olduğu bir sezon olduğu ama tek istediğimiz şey şampiyon olmaktı. Daha önceden de şampiyonluğu bitirebilirdik ancak yine son maça bıraktık”

‘ACABA OLMAYACAK MI DEDİM?’

“38 yaşındayım ve bu sezon çok duygusal oldu. Sezon içerisinde “acaba olmayacak mı?” dediğim zamanlar oldu ancak inancımızı hiç kaybetmedik. Ailem, çocuklarım bana her zaman çok destek oldu”

‘BİR YIL DAHA OYNARIM’

“Fiziksel olarak iyi durumdayım ve devam edecek gibi gözüküyorum. Kulüple bu konuyu konuşacağız, bakalım neler olacak. Önümüzdeki sezon oynarsam, o sezonun sonunda bir sonraki sezonu konuşuruz. O zaman bakacağız, fiziksel olarak iyi durumda mıyım, kötü durumdayım bakacağız”

‘HEYKELİMİN YAPILMASI BENİ ÇOK MUTLU EDER’

“Heykelimin nereye yapıldığının benim için bir önemi yok ama yapılması beni çok mutlu eder”