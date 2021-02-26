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Avrupa Ligi’nde Son 16 eşleşmeleri! Hakan Çalhanoğlu, Manchester United’a karşı…

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki eşleşmeler belli oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, İngiliz temsilcisi Manchester United ile eşleşti.

Güncellenme: 15:39, 26/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Avrupa Ligi’nde Son 16 eşleşmeleri! Hakan Çalhanoğlu, Manchester United’a karşı…

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezde yapıldı.

Turun en dikkat çekici eşleşmesi Manchester United ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan arasında oldu.

Son 16 Turu'nda ilk karşılaşmalar 11 Mart, ikinci müsabakalar da 18 Mart’ta oynanacak. Final 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya’nın Gdansk şehrinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

  • Ajax – Young Boys
  • Dinamo Kiev – Villarreal
  • Roma – Shakhtar Donetsk
  • Olympiakos – Arsenal
  • Dinamo Zagreb – Tottenham
  • Manchester United – Milan
  • Slavia Prag – Rangers
  • Granada – Molde
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