Avustralya penaltılarla Dünya Kupası’nda
Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde Avustralya, normal süresi 0-0 biten maçta Peru'yu penaltılarla 5-4 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.
Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde Avustralya ile Peru karşı karşıya geldi. Katar’daki Ahmad bin Ali Stadı’nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta Avustralya, penaltılarda Peru’yu 5-4 yendi ve Dünya Kupası’na adını yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Avustralya, böylelikle tarihinde 6. kez Dünya Kupası’na katılma sevinci yaşadı.
Avustralya’nın katılmasının ardından Dünya Kupası D Grubu şöyle oluştu:
- Fransa
- Danimarka
- Avustralya
- Tunus