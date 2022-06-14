SPOR
Abone Ol

Avustralya penaltılarla Dünya Kupası’nda

Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde Avustralya, normal süresi 0-0 biten maçta Peru'yu penaltılarla 5-4 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Avustralya penaltılarla Dünya Kupası’nda

Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde Avustralya ile Peru karşı karşıya geldi. Katar’daki Ahmad bin Ali Stadı’nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta Avustralya, penaltılarda Peru’yu 5-4 yendi ve Dünya Kupası’na adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Avustralya, böylelikle tarihinde 6. kez Dünya Kupası’na katılma sevinci yaşadı.

Avustralya’nın katılmasının ardından Dünya Kupası D Grubu şöyle oluştu:

  • Fransa
  • Danimarka
  • Avustralya
  • Tunus