Barcelona Almanya’da geri döndü ama galip gelemedi
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u konuk etti.
Deutsche Bank Park’ta oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken sessizliği bozan isim 48. dakikada Eintracht Frankfurt’tan Knauff oldu. 66. dakikaya gelindiğinde ise Frenkie De Jong’un asistinde Ferran Torres maça dengeyi getirdi. 78. dakikada Alman ekibinden Tuta ikinci sarıdan kırmızı gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Çarşamba günü Nou Camp’ta oynanacak.
BRAGA AVANTAJI KAPTI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Braga, sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Braga’ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada Abel Ruiz kaydetti. Braga bu galibiyetle ikinci maç öncesi avantajı kaptı. Mücadelenin rövanşı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.
AVRUPA LİGİ GECENİN SONUÇLARI:
- Leipzig- Atalanta: 1-1
- Eintracht Frankfurt – Barcelona: 1-1
- West Ham- Olimpik Lyon: 1-1
- Braga- Rangers: 1-0
KONFERANS LİGİ GECENİN SONUÇLARI:
- Leicester City- PSV: 0-0
- Marsilya-PAOK: 2-1
- Bodo Glimt-Roma: 2-1
- Feyenoord-Slavia Prag: 3-3