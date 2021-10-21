Barcelona, Ansu Fati’ye imza attırdı: 1 milyar Euro bedel

Barcelona, Pedri'nin ardından bir diğer genç yıldızı Ansu Fati'nin de sözleşmesini uzattı ve serbest kalma maddesini 1 milyar Euro olarak belirledi.

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İspanya La Liga ekibi Barcelona, alt yapıdan yetişen Ansu Fati ile sözleşme yeniledi. 18 yaşındaki İspanyol futbolcu, Messi’nin ardından altyapıdan çıkıp taraftarları en çok heyecanlandıran isim…

Geçen sezon A takıma yükselen Fati, Barcelona ile 2027’ye kadar anlaşmaya vardı. Barcelona, genç yıldızın imzasını “2027, rüya takım” olarak paylaşırken; serbest kalma maddesinin de 1 milyar Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 5 maçta forma giyen Fati, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Barcelona geçtiğimiz günlerde takımın 18 yaşındaki bir diğer önemli dişlisi olan Pedri’nin sözleşmesini 2026’ya kadar uzatıp serbest kalma maddesini 1 milyara Euro olarak belirlemişti.