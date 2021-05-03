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Başakşehir nefes aldı, Ankaragücü’nü ateşe attı: 1-2

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü ve Başakşehir'in kritik maçında son dakikalarda gelen gol galibi belirledi. Ankaragücü savunmasının hatasını değerlendiren Junior Fernandes, oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı golle Başakşehir'i 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:14, 03/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Başakşehir nefes aldı, Ankaragücü’nü ateşe attı: 1-2

Süper Lig 39. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’ne konuk olan son şampiyon Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçın son anlarında bulduğu golle 2-1 galip gelerek kümede kalma yolunda kritik bir eşiği geçmiş oldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Joseph Paintsil’in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Ankaragücü, kümede kalma yolunda rekabet ettiği Başakşehir karşısında büyük bir avantaj sağladı. Ancak golden sonra etkinliğini yitiren Başkent temsilcisi, ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle tamamlamasına rağmen 63’te Danijel Aleksic’in golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi.

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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın 85. dakikada oyuna aldığı Junior Fernandes, Ankaragücü savunmasında Kitsiou’nun kendi ceza sahası içinde kaptırdığı top sonrası bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi ve ligdeki ilk golünü atarak takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı. BB Erzurumspor maçında 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen son dakikalardaki golle 2-1 galip gelen Başakşehir, Ankaragücü karşında da son dakikalarda bulduğu golle kazanarak, kümede kalma yolundaki bir başka rakibini de mağlup etmiş oldu.

KÜMEDE KALMA HATTI KARIŞTI

Başakşehir bu sonuçla puanını 43 yaptı ve son haftalara girilirken ligde kalma umutlarını güçlendirdi. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve üst üste 3. mağlubiyetini alan Ankaragücü ise, öne geçtiği maçta çok önemli bir fırsatı değerlendiremeyerek 38 puanda kaldı. Başakşehir bir sonraki maçını sahasında Sivasspor’la, Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Alt sıralardaki mücadelelerde Kasımpaşa’nın Alanyaspor’u yenmesi ve Yeni Malatyaspor’la Kayserispor’un berabere kalması kümede düşme hattındaki mücadelenin son haftalarda büyük çekişmeye sahne olacağının habercisi oldu.

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Yayınlanma Tarihi:18:00,