Başakşehir’den, Konyaspor’un erteleme talebine yanıt

Konyaspor, Ahmet Çalık’ın vefat etmesi üzerine TFF'ye Başakşehir müsabakasının ertelenmesi talebinde bulundu. Bu talebin ardından Başakşehir Kulübü’nden konuyla ilgili açıklama geldi.

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Dün Ankara'da meydana gelen trafik kazasında İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Bu talebin üzerine turuncu-lacivertli takımdan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Ertelenme talebinin Başakşehir cephesi tarafından uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle TFF’ye maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır. Konuyla ilgili son kararı TFF verecektir. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyor. acılarını paylaşıyoruz.”