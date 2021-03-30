Bayern Münih’te Lewandowski için kötü haber

Bayern Münih’in başarılı golcüsü Robert Lewandowski’nin, Polonya-Andorra maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Polonya'nın en büyük silahı olan Lewandowski , Andora maçında 63. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Grupta oynanacak İngiltere maçında forma giyemeyecek olan Polonyalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde PSG ile oynanacak mücadelede de forma giyemeyecek.
Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, bu sezon Bundesliga’da 25 maçta 35 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bundesliga’da da Gerd Müller’in 50 yıldır kırılamayan rekorunu kırmasına sadece 6 gol kalmıştı.