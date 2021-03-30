Bayern Münih’te Lewandowski için kötü haber

Bayern Münih’in başarılı golcüsü Robert Lewandowski’nin, Polonya-Andorra maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Polonya'nın en büyük silahı olan Lewandowski , Andora maçında 63. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Grupta oynanacak İngiltere maçında forma giyemeyecek olan Polonyalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde PSG ile oynanacak mücadelede de forma giyemeyecek.

REKORA 6 GOL KALMIŞTI

Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, bu sezon Bundesliga’da 25 maçta 35 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bundesliga’da da Gerd Müller’in 50 yıldır kırılamayan rekorunu kırmasına sadece 6 gol kalmıştı.